osveta? Serena Vilijams igrala uz pesmu u kojoj se njen bivši naziva pedofilom: Slavna teniserka plesala na Superboulu sa suparnikom tadašnjeg muža

Serena Vilijams Foto: Emilee Chinn / Getty images / Profimedia

Publika je najbolje reagovala na njegovu pesmu "Not Like Us", koja je pre nekoliko dana nagrađena Gremijem, a tokom nje je na pozornici igrala legendarna teniserka Serena Vilijams.