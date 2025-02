Podsetimo, atraktivnu i zlu manekenku Sofiju Šubarević, prvobitno je u "Igri sudbine" trebalo da igra Olja Lević. Međutim, u poslednjem trenutku došlo je do promene pa je Sofija poverena Matei Milosavljević, u čijoj se ulozi mlada glumica odlično snašla.

- Zvali su me na kasting za ulogu Sofije Šubarović. Ona je kao model, a kako su videli moje fotografije, tako su me na osnovu toga i pozvali. Međutim, ipak su odlučili da igram glavnu ulogu, dobricu. Ali bih i te kako volela da igram neku zlicu. I mislim da bih se u tome super snašla - rekla je tada za “Super TV” kroz osmeh Olja Lević, koja je postala dobra prijateljica sa Mateom Milosavljević, koju iz posebnih razloga zove kuma.

- Tako smo se okumile jednom prilikom, ali ne zvanično u crkvi ili opštini. Ali ja se nadam da će doći i do tog trenutka kada bude vreme za to. Imamo mi nešto naše zbog čega se zovemo kume. To je jedan jači razlog koji ne bih sada otkrivala - rekla je zagodnetno Olja i dodala: