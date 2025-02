Zajedno su glumili u devet filmova, a za njihovu su ljubav znali svi - iako on nikad nije ostavio svoju suprugu. Ketrin Hepbern i Spenser Trejsi zajedno su bili 26 godina, ali nikad zapravo, ni zvanično.

"Zašto do đavola ne nađeš nekog tipa sa kojim ćeš se venčati i imati porodicu? Kad ostariš bićeš sasvim sama", rekao joj je reditelj Klarens Braun, na šta je Hepbern rekla: "Da, i sećaću se ovih zabavnih vremena."

"Bila sam potpuno nezavisna i nikada nisam želela da se udam. Htela sam sama da krčim svoj put", rekla je glumica. Do danas ne postoji niti jedna njihova zajednička fotografija koja nije isečak iz jednog od zajedničkih filmova. Morali su da paze da ih ne vide zajedno jer su i njihove produkcijske kuće tražile da ne prave skandal i ne izlaze u javnost sa svojom vezom.

"Nakon skoro 30 godina, trač? Bila je to duboka rana. Skoro 30 godina Spens i ja smo se poznavali, delili dobro i loše. Neki trač. Time što nikad nije priznao da postojim, ona je ostala njegova žena. Ona je slala božićne čestitke. Spenser, krivac. Ona, žrtva. Ja nisam raskinula njihov brak. To se dogodilo puno pre nego što sam ja došla", napisala je Ketrin u autobiografiji koju je objavila tek nakon Luizine smrti. To je bio prvi put da je javno priznala aferu sa Trejsijem.