Nakon 2024. godine obeležene evrovizijskom himnom „Rim Tim Tagi Dim“, kao i hitovima koji pomeraju granice žanrova, aktuelni drugoplasirani predstavnik Evrovizije i pobednik glasova publike, Baby Lasagna predstavlja dugoočekivani debitantski album „DMNS & MOSQUITOES“.

Album „DMNS & MOSQUITOES" donosi 14 pesama, uključujući dobro poznate hitove „Rim Tim Tagi Dim", „and I", „Catch Me If You Can", „Biggie Boom Boom", „IG Boy", „Don't Hate Yourself, But Don't Love Yourself Too Much", kao i aktuelni singl „Stress".

Baby Lasagna Foto: Dorian Dukić

Kroz mozaik sastavljen od različitih komadića, „DMNS & MOSQUITOES“ je album koji funkcioniše kao koherentna celina. Uprkos žanrovskoj raznolikosti, sve pesme su povezane zajedničkom temom i emocijom. Baby Lasagna kroz album otkriva različite strane svoje ličnosti, od buntovne i duhovite do ranjive i emotivne. Od provokativnih tekstova do eksperimentalnih zvukova, „DMNS & MOSQUITOES“ je album koji svakom sledećom pesmom donosi nova iznenađenja.

„Jako je zabavan i žanrovski šarenolik“, kaže Marko Purišić (Baby Lasagna) o debitantskom albumu koji stiže tačno 12 meseci nakon što je njegova priča o uspehu počela da se odvija. Uprkos tome što je u hrvatsko muzičko takmičenje ušao kao rezerva, Baby Lasagna je uspeo, kao najveće muzičko iznenađenje Dore, da osvoji glasove publike i stručnog žirija svojim energičnim, smešnim, razigranim i invazivnim (kako ga sam opisuje) nastupom. „Bila je hektična, haotična, zabavna, burna, zastrašujuća, neodoljiva i inspirativna“, opisuje muzičar iz Umaga uzbudljivu godinu iza sebe.

Nadahnut žestokim zvukom izvođača kao što su Rammstein, Electric Callboy i Twenty One Pilots, zvuk Baby Lasagne karakteriše jedinstvena mešavina ozbiljnosti, ironije, stadionskih refrena, plesnih melodija i tekstova koji podstiču na razmišljanje.

Album počinje pesmom „Hypocritical“ koja se bavi temom slavne osobe bez pokrića kao što je slučaj i sa protagonistom pesme „IG Boy“. Tekst numere sadrži dozu ironije, dok se u melodiji mogu čuti uticaji rock-a, popa, EDM-a i svega onog što se ne može definisati žanrom.

Baby Lasagna Foto: Dorian Dukić

Nakon ubrzavanja tempa uz napetu pesmu „Good Boy Lasagna“, gde se čuje uticaj mračnijeg balkanskog zvuka, Baby Lasagna pokazuje kako da se nosiš sa životnim izazovima na svoj jedinstven način u pesmi „Stress“. Zatim sledi „and I“, šarmantna ljubavna pesma prožeta teatralnim trenucima, promenama u tempu, a ne nedostaje ni maštovitih referenci na italijansku kuhinju.BDok „Less Than Great“, pretposlednja numera na A strani albuma donosi nešto mirnije slušanje, na nju se odmah nadovezuje „Don’t Hate Yourself, But Don’t Love Yourself Too Much“, pesma u kojoj Baby Lasagna robotskim glasom progovara o toksičnoj pozitivnosti i instant slavi.Na B strani albuma atmosfera se menja. Uvodna rock pesma „Again“ unosi naelektrisanu atmosferu, snažan synth zvuk i udaraljke. Mračnijoj vibraciji kontrast stvara iznenađujući saksofon i ritam koji se gradi. Numera „Baila“ slušaoce odvodi na sunčane španske plaže, predstavljajući hipnotišuću prečicu do sledeće ’žurka’ pesme, „Dopamine“, koja govori o svetu u kom ’brza rešenja’ nažalost neretko služe kao terapija i beg od stvarnosti.

Baby Lasagna Foto: Dorian Dukić

Neuhvatljiva mešavina energije heavy rock-a i brzine EDM muzike postala je Markov zaštitni znak još od evrovizijskog poglavlja zvanog „Rim Tim Tagi Dim“, albumskog hita koji broji skoro 100 miliona ukupnih strimova. Još jedna pesma posvećena slavljenju različitosti, „Catch Me If You Can“, nosi poruku o tome koliko je važno biti drugačiji od drugih i ostati svoj. „Uradi to, ali drugačije“ je glavna poenta ove ’neuhvatljive pesme koja brzo ulazi u uši’. „Čoveče, ne znam kako da se obučem i kako da se smešim“, priznaje u pesmi 29-godišnjak, nesiguran da li bi njegovo „namršteno lice“ ikad moglo da krasi nekakav tron – sve dok ne shvati da su originalnost i individualnost zapravo njegove prednosti. Bez straha da se uhvati u koštac sa anksioznošću i strahovima koje svi delimo, glasna numera „Biggie Boom Boom“ jasno nastavlja tamo gde je Baby Lasagna stao sa pesmom „Rim Tim Tagi Dim“. Gradeći tenziju kombinacijom hipnotišućeg ritma, brzih vokalnih deonica i zvuka dovoljno snažnog za stadione, ova pesma jednostavno motiviše na pokret.

Poslednja pesma albuma, a ujedno i naslovna, „DMNS & MOSQUITOES“, predstavlja epsko finale teme koja se provlači kroz sve pesme. Iako pod konstantnim pritiskom zbog anksioznosti, preteranog razmišljanja i komaraca zbog kojih gubi san, Baby Lasagna uspeva da se izbori sa ovim izazovima uz pomoć snažnog zvuka teških gitara koje na kraju razbijaju sve prepreke.

„Od malih nogu sam bio fasciniran fenomenom navodnog uspeha preko noći – često sam sanjario o tome i zamišljao sebe u toj poziciji. Danas to više ne moram da zamišljam: moj san je pretvoren u stvarnost“ – Baby Lasagna

