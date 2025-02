Milan je otkrio jednom prilikom da bi voleo da ima porodicu i suprugu, ali da ništa ne sili, i da je sve prepustio Bogu.

Poznati glumac Milan Vasić (46) poreklom je sa Kosova i Metohije. Često ističe koliko je za svoje rodno mesto veoma vezan te da ga za njega vežu posebne emocije. Rodna Kosovska Kamenica zauzima posebno mesto u njegovom srcu, a njegovi roditelji u Velikom Ropotovu i dan-danas žive.

Vasić, koji kroz svoje uloge mnogima vraća osmeh na lice, odrastao je na Kosovu i Metohiji u mestu Veliko Ropotovo, sa ocem Ljubomirom, majkom Oliverom i sestrama Tamarom i Milenom, za koje je veoma vezan.

U rodnom gradu je završio osnovnu i srednju školu. Trenirao je fudbal i rukomet i igrao je i pevao u lokalnom kulturno-umetničkom društvu. Tako je i otkriven njegov talenat za glumu.

Njegovo porodično gnezdo okruženo je zelenilom, travom i voćanicma, a jednom prilikom je na društvenim mrežama pokazao kako izgleda raj u kome živi.

- Ne smemo da zaboravimo ko smo, šta smo i odakle smo, ne smemo da zaboravimo svoje poreklo, jer ako zaboravimo to, onda ni naši praunuci neće znati da su bili Srbi. Želim narodu da kažem da ide na Kosovo i Metohiju, jer to mnogo znači tamošnjem narodu.

Često kontaktiraju sa mnom i sveštenstva iz nekih manastira koji su malo zapostavljeni pa me pozivaju da dođem. To su sve manastiri iz 13, 14, 15. veka, to je bogatstvo i prosto je greota ne otići tamo, a svako ko jednom ode vratiće se ponovo - rekao je Vasić.

Milan Vasić Foto: ATA images

Pokazujući svoj dom i okolinu koja odiše priorodom, glumac je istakao da za njega nema lepšeg mesta.

- Tu je moja kućica, lepotica, dvorište prelepo, najlepše, moj voćnjak najlepši na svetu - rekao je glumac u snimku na Instagram storiju.

Dosledan

Iako je u prošlosti imao prilike da se preseli u Beograd i tamo svije svoje gnezdo glumac je odabrao da živi u našoj južnoj pokrajini.

- Mogao sam u jednom trenutku da biram pozorište u Beogradu. Kad je Tasovac bio ministar kulture, gledao je našu predstavu u Gračanici. Posle izvođenja prišla mi je njegova asistentkinja i rekla mi je da izaberem pozorište u kojem želim da radim u Beogradu. Odgovorio sam joj da ne želim nijedno. Zbunila se.

Foto: Nemanja Nikolić

Tad sam imao oko 35 godina i rekao sam joj da ne želim u tim godinama ponovo da dokazujem u Beogradu kakav sam glumac. Atmosferu koju imam u svom pozorištu garantovano nemaju druga. Kad krenemo na predstavu, mi se u autu šalimo i pevamo, to niko ne može da mi da, jer ne može da se kupi. Ukoliko sve bude kako treba, ostaću do penzije u Prištini - rekao je ranije glumac za Kurir.

Vasićeva priča o odrastanju na Kosovu i Metohiji, gde je završio osnovnu i srednju školu, trenirao sportove i otkrio svoj talenat za glumu, pokazuje koliko je vezan za svoju porodicu i rodno mesto.

- Najveće svetinje su nam na Kosovu i mislim da Kosovo treba što više da se posećuje. Srce mi je tamo i Kosovo je nešto što ja pamtim po najlepšem detinjstvu koje sam imao. Cela familija mi je na Kosovu i Kosovo je moja duša. Ja mislim da tako može da se kaže", rekao je Vasić.

O ženidbi

Milan je pričao otvoreno o ovim stvarima, otkrivši zbog čega nijednu devojku nije predstavio javnosti i kako se izborio sa prigovorima roditelja da treba da se ženi.

- Često razgovaram sa njima na tu temu. U početku su vršili pritisak, ali posle mnogo sati razgovora shvatili su i prihvatili moj stav. Govorili su mi i pitali: “Kada ćeš da se oženiš više, šta čekaš?!” Ali kako su godine prolazile, nekako su prestali više da pričaju. Digli su ruke od moje ženidbe, tako da im to više nije na umu, pa su prestali da pitaju i razmišljaju o tome. Da se oženim da bih usrećio roditelje i narod, pa da se razvedem za šest meseci i unesrećim sebe, to me ne zanima. Svima je jasno da ništa ne ide na silu. - - rekao je on.

Za sve ove godine bavljenja javnim životom, nijedna od njegovih devojaka nije se pojavila pored njega u javnosti.

Foto: Nemanja Nikolić

- Ne dajem informaciju i ne obaveštavam druge o tome, ponašam se slobodno, ne uzbuđujem se oko takvih stvari i mislim da zbog toga ne privlačim pažnju tim dleom svog života. Kada postavljam fotografije na društvene mreže i napišem da sam u nekom lokalu, onaj ko je tu videće me sa društvom, neće tu biti nekih intimnih scena. To je sve. Nije uopšte teško zadržati neke stvari za sebe, ako to želiš - kaže Milan.

Milan je otkrio jednom prilikom da bi voleo da ima porodicu i suprugu, ali da ništa ne sili, i da je sve prepustio Bogu.

- Ako je Bog rekao da to bude, biće, ako ne... Ja bih voleo da se oženim i da imam decu, ali ne mogu ja sad na silu. Drugari mi kažu pravi dete, pa kako da pravim dete, pa nije kao napraviš dete i to je to. Dete se pravi iz ljubavi. Danas brak i ne postoji više. Sve je u poverenju - rekao je on u emisiji "Exkluziv NIGHT" i dodao:

- Kad sam mogao da se oženim nisam hteo, a kad hoću ne mogu.

