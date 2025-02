Razveli su se pre skoro 20 godina, u miru, ljubavi i slozi, što se danas retko dešava čak i u holivudskim limunadama. Ostali su bliski prijatelji i najveća podrška jedno drugom. To su potvrdili i pre nekoliko večeri u Njujorku, gde je Kelvin Klajn predstavio svoju ready-to-wear kolekciju za jesen 2025.

Bile su tu legende Kejt Mos i Kristi Tarlington, ovog puta kao gošće. Kristi je povela i ćerku Grejs. A pored njih u prvom redu prepoznali smo Keli Rektor, Klajnovu nekadašnju asistentkinju, fotografkinju i ženu s kojom je bio u braku od 1986. do 2006. godine.

Da je slavni kreator naklonjen istom polu šuškalo se otkako se pojavio na modnoj sceni, a to je bilo još u prvoj polovini sedamdesetih. No, u to konzervativno vreme nije baš bilo pametno "izlaziti iz ormara", naročito ako ste na početku karijere. Da li je tada znao da je gej ili nije, tek, Klajn se 1964. oženio dizajnerkom tekstila Džejn Senter, sa kojom je dobio ćerku Marsi.