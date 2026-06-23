Slušaj vest

Dženifer Aniston oduvek je bila jedna od najzgodnijih glumica u Holivudu, no u poslednje vreme kao da je igru popela na novi nivo. Glumica nikada bolje nije izgledala, a to pokazuju njena pojavljivanja u javnosti tokom kojih izgleda sve bolje.

Malo ko je mogao da skine pogled sa lepe Aniston, što ne čudi, jer izgleda kao milion dolara. U 57. izgleda daleko mlađe, zbog čega joj mnogi zavide.

Ne može bez čarki

"Dok lažna svetica vene i mora da gleda muža, kojeg je otela, u mlađem sinu nakon haosa, Dženifer nikad lepša", glasi jedan od mnogobrojnih komentara na društvenim mrežama gde mnogi i dalje upoređuju Dženifer sa Anđelinom Džoli.

Ako se uzme u obzir njihova istorija i užasni sukobi, jasno je zašto mnogi smatraju da je Džolijevoj najveća kazna što joj je "Bred u kući", odnosno to što su joj deca kopija oca kojeg je ukrala drugoj ženi i to u vreme kada je svim silama pokušavala da zatrudni.

Anđelina Džili sa sinom Foto: Tatiana / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Problemi...

Nije tajna da je brak Dženifer i Breda bio pred izazovom kada je reč o potomstvu. Aniston je uporno pokušavala da ostane u drugom stanju, a njihovom odnosu nije pomoglo ni to što se u vreme kada je najviše radila na tome da zatrudni saznalo za Bredovu aferu sa Anđelinom.

Podsetimo, do raspada braka Aniston i Pita došlo je 2004. kada je ona završila sa snimanjem serije "Prijatelji" i jasno stavila svom suprugu do znanja da želi da zasnuje porodicu. No, umesto da se raduje majčinstvu, glumici se brak praktično raspao pred očima.

Ljubav na setu

Bred, koji je tada snimao film "Gospodin i Gospođa Smit", zaljubio se na setu u Anđelinu, što su kasnije oboje priznali, a ni godinu dana kasnije glumac je obelodanio svetu da se rastaje od Aniston.

Dženifer i Bred Foto: Alfred Cannamela / Newscom / Profimedia

Glumicu koja je sve vreme radila na njihovom braku i ujedno se teško nosila sa činjenicom da nikako ne može da zatrudni, vest da od ovog odnosa nema ništa dočekala je nespremnu, a poslednji tračak nade da se išta može spasti otišao je sa intervjuom koji je tek sad ugledao svetlo dana, a u kojem joj je novinar preneo, kako se kasnije ispostavilo, lažnu vest, da je Anđelina trudna.

- Razvod jeste bio finaliziran, i to samo dva meseca pre toga, ali znate kako kažu - nada poslednja umire. U trenutku kada je čula vest, Aniston se skamenila, a novinar je otkrio da je "glumica izgledala kao da joj je neko pucao direktno u srce". "Briznula je u plač i plakala u tišini nekoliko minua, ne mogaviši da zaustavi suze pre nego što je klimnula glavom, previše povređena da bi išta odgovorila" - rekao je.

Po pitanju toga je li poverovala u trač da su Bred i Endži sve vreme imali vanbračnu aferu, Dženifer je rekla da je svesno odlučila da veruje svom suprugu, ali je dodala:

Bred i Dženifer Foto: Profimedia

"U ovom trenutku ne bi me ništa iznenadilo, ali radije bih mu verovala". Kako su tada govorili zajednički prijatelji, Bred je želeo da otkrije šta želi od života kao samac, a Dženifer je uverio da se "ne radi o drugoj ženi". Međutim, njeno je poverenje bilo poljuljano kad su isplivale fotografije Breda kako se poput brižnog oca igra na plaži s Anđelininim sinom Medoksom u Africi krajem aprila te kobne 2005.

- Bila bih robot kada bih rekla da nije bilo trenutaka kada sam osećala bes, povređenost i sramotu. Ne znam šta se desilo. Ima mnogo toga što ne razumem, mnogo toga što ne znam i nikada neću zaista saznati. Moram da mislim da sam iz nekog razloga to prizvala u svoj život. Moram tako da razmišljam jer je inače sve to neverovatno okrutno - rekla je Aniston.

1/8 Vidi galeriju Dženifer Aniston Foto: Profimedia, Michael TRAN / AFP / Profimedia

Razumljivo je zašto je sve ovo teško palo Dženifer koja je sanjala o porodici i deci sa čovekom svog života, dok druga žena ima ono o čemu je maštala. Bred je kasnije sa Anđelinom Džoli koju su kasnije zvali "lažna svetica" (jasno zbog čega) dobio troje biološke dece, i to u vreme dok je Dženifer još uvek patila zbog kraha ljubavi.

Ipak, Aniston je, kako je sama priznala, konačno pronašla mir sa samom sobom. "Ne moramo da budemo udate ili majke da bismo bile poptune. Mi sami možemo da odredimo kako izgleda naše 'srećna do kraja života'", zaključila je lepa glumica i time jednom za svagda stavila tačku na određene teme.

(Kurir.rs)

Video: Bred Pit