Film "Pedeset nijansi - siva" prikazuje vezu studentkinje književnosti Anastazije „Ane” Stil i Kristijana Greja, 27-godišnjeg milijarderskog preduzetnika, kog sreće zbog intervjua za fakultetske novine. Nakon što je saznala da on ima vrlo poseban seksualni ukus odlučuje da testira i prekorači granice svoje seksualnosti. Ostvarenje obiluje scenama sado mazo seksa. Uprkos negativnim recenzijama kritičara, film je postigao ogroman komercijalni uspeh, i oborio brojne rekorde. Zaradio je više od 570 miliona dolara širom sveta . Glavne uloge tumačili su Dakota Džonson i Džejmi Dornan.

"Mislio sam da će Dakota brže da mi objasni od reditelja. Verujem da postoji taj neki seksi način za skidanje ženskog veša. Postoji mnogo osetljiviji i seksualniji način da to uradite: palcem nežno povučeš u stranu i onda polako spustiš na dole".

"To se nije dogodilo, to ne bih ni prihvatio. Videli ste moju zadnjicu i to mi ne smeta. Videli ste i Dakotine grudi. Pokazao bih i ja svoje grudi da ih imam. (smeh) Ali, smatrao sam da ne treba da pokažem ostalo jer nije bilo ključno za priču. Nismo snimali porno film, iako dosta ljudi tako misli," kazao je.