Kejt Midlton smatra se jednom od najbolje odevenih žena sveta i modno najuticajnijih žena na planeti. Pomno se prati šta princeza od Velsa oblači i mnoge inspiriše svojim modnim manirima. Ipak, Kensingtonska palata retko kada otkriva šta Kejt Midlton nosi. Odgovore na to pitanje često daje Instagram stranica "What Kate Wore" nudeći i detalj o cenama njene odeće. Garderoba koja je na raspologanju princezi ranije je pokretala i kritike zbog sumje da njen stil finansiraju poreski obveznici iako se pretpostavlja da ona brojne odevene komade dobija na poklon od modnih kuća kojima bolja reklama od toga da ih bira Kejt ni ne treba.

Prošle nedelje počelo je da se komentariše da bi moglo da dođe do promene politike o otkrivanju detalja o stilu Kejt Midlton. A sve je krenulo od članka u "Sunday Times" od prvog februara. "Princess of Wales: Focus on my work, not my wardrobe" u kojem je izvor sa palate rekao da princeza "želi da fokus bude na stvarno važnim pitanjima, ljudima i uzrocima koje ističe", a ne na njenoj odeći.