Ipak, ima i nekih stvari o kojima je otvorio dušu tek pod stare dane, kome drugom nego "Plejboju" , i to nemačkom izdanju. Tako smo, između ostalog, saznali i kada je prvi put došao u dodir sa seksom.

– Moji roditelji bili su konzervativni metodisti, i seks je spadao u stvari o kojima se u kući nikada nije govorilo. Ali ja sam, naravno, bio svestan da devojke postoje. I veoma rano počeo sam da sanjarim o njima, jer bez obzira na to šta vam roditelji govore – priroda ide svojim tokom. Prve utiske o ljubavnim stvarima sticao sam isključivo iz filmova, jer bio sam veliki zaljubljenik u sedmu umetnosti. Kao mladić sam zapravo živeo u svetu snova, a moje snove uglavnom su podsticali holivudski filmovi – bio je iskren Hju Hefner.

Ako zanemarimo pin up devojke i postere u garažama, ko je bila prva naga žena koju je video u životu? Majka?

– Ne, majku nikada nisam video nagu. Ako o njoj govorim sa uzdržanošću, to je i zato što je postojala nelagodnost u odnosu na sve što se ticalo ljudskog tela. I to me je već jako rano opterećivalo. Mi smo znali da nas vole, ali se ta naklonost nikada nije ispoljavala.