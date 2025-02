Ko je zapravo Kanje Vest i kako je došao do titule jednog od najskandaloznijih repera na svetu? Krenimo redom.

Kanje Vest je ovih dana jedna od glavinih šoubiz tema. 47-godišnji reper uvek je bio povezan s bezbroj kontroverzi, ali njegovi ispadi na X-u tokom prošle nedelje šokirali su mnoge. Nakon što se pojavio na dodeli Gemija 2025., objavio je niz postova, uključujući podršku Didiju i neukusan komentar o pokojnom Virgilu Ablohu.

Takođe je više puta sebe nazvao nacistom. Da stvar bude još bizarnija, počeo je da prodaje majice s kukastim krstom. Zbog svega toga su mnoge slavne osobe prestale da ga prate na društvenim mrežama.

Kanje je takođe prestao da prati bilo koga na X-u, a na kraju je njegov profil na mreži nestao. No to nije sve. Nedavno je otkrio da mu je dijagnostikovan autizam, a poslednje dve godine pažnju javnosti privlači s 30-godišnjom suprugom Bjankom koja se svuda pojavljuje u golišavim outfitima.

Napustio fakultet i posvetio se muzici

Kanje, poznat i kao Ye, oduvek je vodio buran život. Rođen je 8. juna 1977. godine u Atlanti. Roditelji su mu se razveli kad je imao tri godine pa se s majkom, profesorkom engleskog jezika, preselio u Čikago. Tamo je krenuo i u školu. Kad je imao 10 godina, Kanje se s majkom preselio u grad Nanjing u Kini, gde je ona predavala na Univerzitetu Nanjing.

Po povratku u SAD Vest je upisao Umetničku akademiju u Čikagu. Potom je upisao i studije engleskog jezika. Kad je napunio 20 godina, napustio je fakultet i posvetio se muzičkoj karijeri, što je kasnije inspiriralo naziv njegovog debitantskog albuma. Kanje Vest započeo je muzičku karijeru kao producent sarađujući s lokalnim izvođačima u Čikagu.

Ubrzo se istakao kao talentovani beatmaker, a 2000. godine postao je interni producent u izdavačkoj kući Roc-A-Fella Records. Njegov rad na Džej Zijevom albumu The Blueprint (2001.) doneo mu je priznanje u industriji, naročito zahvaljujući pesmama poput Izzo (H.O.V.A.) i Takeover.

Iako je bio poznat kao producent, Kanje je želeo da postane solo izvođač. Nakon teške saobraćajne nesreće 2002. godine, u kojoj je zadobio frakturu vilice, snimio je pesmu Through the Wire, koja je postala njegov prvi hit i simbol odlučnosti da uspe kao reper. Potpisao je ugovor s Roc-A-Fellom i počeo da radi na svom debitantskom albumu.

2004. objavio prvi album

Njegov prvi album The College Dropout (2004.) postigao je ogroman uspeh zahvaljujući hitovima poput Jesus Walks, All Falls Down i Slow Jamz. Album je doneo svežinu u hip-hop scenu, kombinujući introspektivne tekstove s gospel i soul samplovima. Osvojio je Gremi za najbolji rep album i učvrstio svoje mesto u industriji.

Sedeći album Late Registration (2005.) doneo je sofisticiraniju produkciju i saradnju s kompozitorom Jonom Brionom. Hitovi poput Gold Digger i Touch the Sky nastavili su njegov uspeh, a album je osvojio tri Gremija.

S albumom Graduation (2007.) Kanje se okrenuo elektroničnim uticajima i globalnim zvukovima. Pesme poput Stronger, inspirisane Daft Punkom, i Good Life s T-Painom pokazale su njegovu sposobnost da redefiniše hip-hop. Album je postao komercijalno najuspješniji u njegovoj karijeri do tada.

Godine 2008., nakon gubitka majke i prekida veze, Kanje je snimio 808s & Heartbreak, album na kojem dominiraju autotune vokal i minimalistička produkcija. Album je imao velik uticaj na buduće generacije repera, uključujući Drakea i Travisa Scotta.

Kanjeov peti album My Beautiful Dark Twisted Fantasy (2010.) kritičari smatraju remek-delom. Pesme poput Power, Runaway i All of the Lights donele su raskošnu produkciju i introspektivne tekstove, a album je osvojio Gremi nagradu.

Usledio je agresivniji i industrijski zvuk na Yeezus (2013.), gde je Kanje eksperimentirao s glitch-hopom i industrijskim zvukovima. Album, koji sadrži pesme Black Skinhead i Bound 2, pokazao je njegovu želju za pomeranjem granica muzičke produkcije.

2016. objavio je The Life of Pablo, prvi mejnstrim album koji se menjao i nadograđivao nakon objavljivanja. Pesme poput Ultralight Beam i Famous odražavale su njegovu kreativnost i sposobnost da stalno inovira.

2019. objavio album sa snažnim hrišćanskim porukama

Nakon nekoliko kontroverznih godina Kanje se vratio s albumom Ye (2018.), introspektivnim delom koje je doticalo teme mentalnog zdravlja i ličnih borbi. Iste godine objavio je i album Kids See Ghosts u saradnji s Kid Cudijem.

2019. okrenuo se gospel muzici i objavio Jesus Is King, album s religioznim motivima i snažnim hrišćanskim porukama. Iako je album podelio publiku, osvojio je Gremi za najbolji album savremene hriršćanske muzike.

Njegov deseti album Donda (2021.) posvećen je njegovoj pokojnoj majci i sadrži saradnje s brojnim gmuzičarima. Album Donda 2 (2022.)objavljen je ekskluzivno na njegovom uređaju Stem Player.

Modna industrija

Osim muzike, Vest je poznat po svom angažmanu u modnoj industriji. Pokrenuo je vlastitu modnu liniju Yeezy u saradnji s adidasom, koja je stekla veliku popularnost i uticaj u svetu mode. Brend je postao poznat po svojim inovativnim i futurističkim dizajnima patka.

Pored obuće Yeezy proizvodi i odeću minimalističkog dizajna s naglaskom na oversized krojeve i neutralne tonove. Zahvaljujući ograničenim serijama i velikoj potražnji, Yeezy komadi često postižu visoke cene na tržištu preprodaje.

Adidas je 2022. prekinuo partnerstvo s Yeezyjem zbog, kako su naveli, Kanjeovih kontroverznih i antisemitističkih izjava.

Naime, Vest je već tad javno dao više izjava koje su bile osuđene kao antisemitske, uključujući pretnje na Tviteru i u intervjuima. Već pre spornog sadržaja Kanje je kritikovao adidas zbog, prema njemu, lošeg vođenja brenda Yeezy i navodnog kopiranja njegovih dizajna. Zbog Kanjeovih izjava mnoge poznate osobe i organizacije zahtevale su da adidas prekine partnerstvo.

Sukobi s Tejlor Svift

Kanje je bio u sukobu i s Tejlor Svift. Sve je počelo 2009. godine na dodeli MTV Video Music Awardsa (VMA). Tejlor je tad dobila nagradu za najbolji ženski video za pesmu You Belong With Me. Tokom njenog govora Kanje je došao na pozornicu, uzeo mikrofon i rekao da Bijonse ima najbolji video, a ne ona. Ovaj incident izazvao je široku osudu javnosti, uključujući kritike tadašnjeg predsednika SAD-a Baraka Obame, koji je Kanjea nazvao "glupanom".

Nakon incidenta Kanje se izvinio Tejlor i činilo se da su zakopali ratne sekire. Međutim, 2016. godine Kanje je objavio pesmu Famous s kontroverznim stihovima: 'I feel like me and Taylor might still have sex. Why? I made that bitch famous.' Kanje je tvrdio da je Tejlor odobrila te stihove nakon telefonskog razgovora, dok je ona negirala da je dala odobrenje za takav sadržaj.

Godine 2020. procurila je cela verzija tog telefonskog razgovora, koja je pokazala da Tejlor nije bila u potpunosti informisana o sadržaju pesme.

Nedavno je Kanje ponovno spomenuo Tejlor u svojim objavama na X-u implicirajući da mediji koriste njen uspeh kako bi "potkopali crne muškarce". Nakon ovih kontroverznih objava Kanje je izbrisao svoj X nalog.

Brak s Kim Kardašian

Kanje je oduvek privlačio pažnju i privatnim životom. Imao je nekoliko značajnih veza i brakova koji su privukli veliku medijsku pažnju.

U aprilu 2012. godine započeo je vezu s Kim Kardašian dok je ona još bila službeno u braku s Krisom Humphriesom. S Humphriesom je u braku bila samo 72 dana, a razvod im je završen u junu 2013. godine.

Godine 2014. udala se za Kanjea u Italiji, godinu dana nakon što su dobili prvo dete, ćerku Nort. Godine 2015. dobili su sina Seinta, ćerkica Čikago rođena je 2018. godine, a sin Psalm 2019. godine.

Njihov brak bio je obeležen i brojnim izazovima, uključujući Kanjeove javne ispade i borbe s mentalnim zdravljem. Kim je u jednom intervjuu izjavila da, iako je brak bio predivan, nije mogla pomoći nekome ko to ne želi.

U februaru 2021. godine, nakon gotovo sedam godina braka, Kim je podnela zahtev za razvod. Razvod je završen u novembru 2022., pri čemu su postigli dogovor o zajedničkom starateljstvu nad decom.

Pre veze s Kim Kardašian, Kanje je bio u vezi s manekenkom Amber Rose od 2008. do 2010. godine. Nakon razvoda od Kim Kanje je navodno kratko vreme bio s ruskom manekenkom Irinom Šajk. Par je viđen zajedno na nekoliko događaja 2021. godine, što je potaknulo glasine o njihovoj vezi. Međutim, to nije dugo trajalo.

Brak s Bjankom Ćensori

Nedugo nakon razvoda od Kim Kanje je počeo vezu s Bjankom Ćensori, 30-godišnjom arhitekticom koja je radila za njegov brend Yeezy. Par se venčao u decembru 2022. godine u Kaliforniji, manje od mesec dana nakon što je Kanjeov razvod završen. Njihov brak bio je relativno diskretan, ali su povremeno viđeni zajedno u javnosti.

Kanje i Bjanka kasnije su se sve češće počeli pojavljivati zajedno u javnosti, a Bjanka je svuda dolazila u golišavim outfitima. U javnosti se sada pojavljuje polugola, zbog čega je jednom prilikom prijavljena policiji. U avgustu 2023. Kanje i Bjanka bili su na odmoru u Italiji. Tada su boravili u Veneciji, a Bjanka je izlazila u oskudnim modnim kombinacijama, zbog čega su je Italijani prijavili policiji.

Skandal na Gremiju

Par je napravio skandal i na ovogodišnjem Gremiju, gde su izbačeni uz pratnju policije nakon što se Ćensori na crvenom tepihu pojavila gola, odnosno u "haljinici" koja ne skriva baš ništa. Reper je izjavio da Bjanka ne može nositi nešto bez njegovog dopuštenja te da "ima vlast" nad njom, ali da je nikada ne bi naterao da nosi nešto u čemu se ne oseća prijatno.

Strani mediji kasnije su pisali da bi zbog situacije na gremiju Kanje mogao ostati bez međunarodnog koncertnog ugovora vrednog oko 20 miliona evra. .

