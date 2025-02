– Mogu da kažem da mi je on najveća podrška, ne samo kada je reč o društvenim mrežama, nego u životu uopšte. I pre nego što sam svoje profile na društvenim mrežama otvorila za javnost, bodrio me je i podsticao moje samopouzdanje, da počnem da radm ono što volim i što me zanima – iskrena je Lana, koja ne štedi komplimente na račun svog izabranika.