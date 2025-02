Baldoni je otkrio da borio s anksioznošću, spavanjem i osećajem kao da ne diše punim plućima, ali da uživa u svom poslu.

Glumac i reditelj film "It Ends With Us", Džastin Baldoni, otkrio je uoči pravne bitke s koleginicom iz filma, Blejk Lajvli, da je iscrpljen od godinu dana emocionalnog stresa, prenosi Page Six. U epizodi podkasta "Gent‘s Talk", koja je snimljena u novembru 2024, a izašla pre tri dana, Baldoni je govorio o anksioznosti i izgaranju.

"Rekao sam im da nisam na najboljem mestu. Rekao sam im da sam iscrpljen, da nisam dao sebi vremena da se oporavim. Imao sam intenzivnu godinu — puno materijalnog uspeha i puno emocionalnog stresa. Bilo je jako teško meni i mojoj porodici", prisetio se glumac da je rekao producentskoj kući.

Baldoni je otkrio da borio s anksioznošću, spavanjem i osećajem kao da ne diše punim plućima, ali da uživa u svom poslu. "Volim ljude koji rade za nas. Volim filmove koje snimamo. Sviđa mi se uticaj koji imamo, ali nekada je lako povući se i biti preplavljen uspehom i prilikama", kazao je.

Intervju je snimljen mesec dana pre nego što je Lajvli podnela tužbu za seksualno uznemiravanje i Bladonija optužila da je vodio klevetničku kampanju protiv nje. Kao što je poznato, Baldoni je odbacio optužbe koleginice i takođe podneo tužbu za klevetu protiv New York Timesa koji je izveštavao o žalbi glumice.

Zatim je 16. januara podneo tužbu od 400 miliona dolara protiv Lajvli i njenog supruga, glumca Rajana Rejnoldsa i njihovog publiciste. Ranije ove nedelje Baldonijev advokat Brajan Fridman rekao je da je glumac "finansijski i emocionalno uništen" zbog pravnog postupka.

Baldoni je nekoliko puta pokušavao da opovrgne Lajvline tvrdnje objavljivanjem neobrađenih snimaka sa seta njihovog filma "It Ends With Us", gde su njihove razmirice i započele, kao i pokretanjem internet stranice s navodnim tekstualnim porukama između njih.

Suđenje Lajvli i Baldoniju zakazano je za maj 2026. godine.

(Kurir.rs/ Paxe Six)

