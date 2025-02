- Lako je meni da budem seljak, doduše ja se baš trudim. Nisam neko ko se lišio elementarnog truda. Kod mene nema laži i prevare. Uzimam od voća najbolje i od toga proizvodim rakiju. Čistu, pravu i punu ukusa. Ja imam svoju šajkaču u selu, čak je i nosim kad obilazim svoj voćnjak. Možda to može izazvati i neki pogrešan prizvuk kod ljudi, ali ja nemam problem sa šajkačom. Imam svoje selo i ja sam duboko uveren da selo ne može umreti. Istinsku punoću života osećam na selu, ali to me neće udaljiti od scene. Naprotiv. Sebe ovde vidim za ceo život - istakao je umetnik u razgovoru s medijima.