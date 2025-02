Šon "Dedi” Kombs , poznatiji kao Paf Dedi , podneo je tužbu za klevetu vrednu 100 miliona dolara protiv NBC Universal-a i produkcijske kuće Ample zbog navodnih laži emitovanih u njihovom dokumentarcu "Diddy: The Making of a Bad Boy”.

Podsetimo, Ventura, koja je bila u vezi s Kombsom od 2007. do 2018, tužila ga je za silovanje u novembru 2023, a bivši partneri su postigli nagodbu u roku od 24 sata. Eksplozivne optužbe pevačice hita "Me and U” za nasilje u porodici potvrdio je šokantan snimak sa hotelskog nadzornog video-nadzora, što je dovelo do toga da se jave i druge navodne žrtve.