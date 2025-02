Lajvlini advokati Majk Gotlib i Esra Hadson kažu da ovim žele da "razotkriju ljude, taktike i metode koji su pokušavali da unište karijeru i ugled Blejk Lajvli u proteklih godinu dana".

Blejk Lajvli poslala je naloge kojima traži pregled podataka s mobilnog telefona Džastina Baldonija, prenosi TMZ. Njeni advokati traže podatke od tri telefonske kompanije, u nadi da će pronaći nešto što će im pomoći u slučaju protiv Baldonija.

Osim Džastina, žele da pregledaju telefone Baldonijevih publicistkinja Dženifer Ejbel i Melise Nejtan, producenta filma "It Ends With Us"" Džejmija Hita, kriznog menadžera Džeda Volesa i suosnivača Baldonijevog studija "Wayfarer", Stivija Sarovica.

Baldoni nije bio transparentan?

Lajvlini advokati Majk Gotlib i Esra Hadson kažu da ovim žele da "razotkriju ljude, taktike i metode koji su pokušavali da unište karijeru i ugled Blejk Lajvli u proteklih godinu dana". Takođe smatraju da Baldoni i njegov advokat Brajan Fridman nisu bili transparentni u iznošenju podataka.

Fridman je komentarisao ovaj potez: "Nalozi su uobičajen deo sudskog procesa. Ono što nije uobičajeno su podaci koje traži tim Blejk Lajvli. Traže sve poruke, pozive i ostale podatke u poslednje dve i po godine, bez obzira na to ko se dopisivao i o čemu. Ovo dokazuje da očajnički traže nešto čime bi dokazali svoje tvrdnje. Neće ništa naći."

Kolin Huver se vratila na Instagram

Podsetimo, autorka knjige "It Ends With Us", Kolin Huver, ponovo je aktivirala svoj profil. Prošlog meseca nestala je s društvenih mreža, a sad je sa svog ponovo aktivnog profila izbrisala sve fotografije s Blejk Lajvli. Na Lajvlinom profilu se pak i dalje mogu naći fotografije s Kolin.