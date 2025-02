Slavna autorka je roman "It Ends With Us" objavila 2016. godine, a potom je s Džastinom Baldonijem radila na njegovoj adaptaciji.

Slušaj vest

Autorka Kolin Huver, najpoznatija po romanu "It Ends With Us", vratila se na Instagram nakon što je nedavno deaktivirala svoj profil. Profil je deaktivirala usred sudske borbe Blejk Lajvli i Džastina Baldonija koji su glumili u filmu snimljenom prema njenom romanu.

Huver je, kako su brojni primetili, sa svog profila obrisala sve fotografije s Blejk. Obrisala je i izjavu koju je podelila u decembru, a u kojoj je Lajvli opisala kao "iskrenu, ljubaznu i strpljivu", kao i fotografije s premijere filma iz avgusta.

Kolin Huver Foto: Adela Loconte / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kolin se sada, sudeći prema njenom profilu, fokusira na adaptaciju svog trilera "Verity", u kom će glavnu ulogu imati slavna glumica En Hatavej.

Slavna autorka je roman "It Ends With Us" objavila 2016. godine, a potom je s Džastinom Baldonijem radila na njegovoj adaptaciji. Džastin, koji je radio kao reditelj i glumac na filmu, s Kolin je bio u dobrim odnosima tokom snimanja, što su pokazale poruke koje je Baldoni uključio u svoju tužbu protiv Blejk Lajvli. Autorka mu je ranije rekla da nema boljeg kandidata za snimanje filma prema njenom romanu i čak mu je predložila da preuzme glavnu ulogu. Međutim, nakon drame s Blejk je Kolin stala na stranu Lajvli, a Baldoni tvrdi da je glumica iskoristila svoju slavu kako bi pridobila Huver na svoju stranu nakon što je podnela tužbu protiv Džastina za seksualno uznemiravanje.

Lajvli je svoju tužbu podnela krajem prošle godine, a nedugo zatim je New York Times objavio detalje njenih optužbi. Baldoni se prvo usprotivio mediju i podneo tužbu od 250 miliona dolara. Ubrzo potom je podneo i tužbu protiv Blejk i njenog supruga, Rajana Rejnoldsa. U tužbi je naveo da su slavna glumica i njen suprug hteli da unište njegov ugled, a progovorio je i o tome da je Blejk htela da "otme" njegov projekat i da je menjala scenario.

U galeriji pogledajte fotografije Blejk Lajvli i Džastina Baldonija sa seta filma "It Ends With Us":

1/5 Vidi galeriju Blejk Lajvli i Džastin Balodni u filmu "It Ends With Us" Foto: Printscreen/Youtube

Nakon tužbe je Baldonijev tim objavio i "sirovi" snimak nastao tokom snimanja scene sporog plesa, koju je Blejk pomenula u svojoj tužbi, te rekla da se glumac neprimereno ponašao. Snimkom su hteli da demantuju njenu izjavu. Drama se nastavila nakon što je Džastin napravio internet stranicu s celom tužbom i vremenskim okvirom događaja koji su se ofigrali, od prvog razgovora s Kolin, pa sve do tužbe.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

Video: Krisa Nota dve žene optužile za zlostavljanje