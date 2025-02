Tika Stanić: Ispovest o problemima sa alkoholom

Tihomir Tika Stanić, jedan od najcenjenijih glumaca na domaćoj sceni, više puta je govorio o svom poroku i kako je alkohol uticao na njegov život. On priznaje da je nekada mislio da je pijenje vrlina, jer su to radili veliki glumci koje je voleo, ali je kasnije shvatio da je to pogrešan put.