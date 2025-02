- Mislim da je humor naš specijalitet, jer se on dobro razume i na Zapadu i na Istoku, a mislim da je i obrnuto. Komedija je zahtevan žanr koji nije lak. Deluje kao da je to nešto jednostavno, a zapravo nije. Ovaj film je zanimljiv zato što je to jedna lagana priča o važnim stvarima, a to je spasenje ljudske duše. Društvo se okupilo da pokuša da spasi pojedinca od njegovih postupaka i od njega samog, zapravo da ga prevaspita. Zaista, "Sluga 2" nije "plitak" film kao što bi mogao čovek da pomisli - zaključio je glumac