Glumica je 2022. godine prilikom snimanja slomila meniskus , što joj sada stvaralo veliki problem, pa je već jednom išla na operaciju kako bi to sanirala. Tada je otkrila da se povreda dogodila na snimanju. Na setu je doživela nesreću zbog koje slomila meniskus, a ta povreda joj trenutno predstavlja problem, te se odlučila na operaciju.

Milica Milša je u skladnom braku sa scenaristom Žarkom Jokanovićem , sa kojim godinama radi na zanimljivim projektima, a za sve to vreme zajedno su proživeli i lepe i teške trenutke. Glumica je nedavno otkrila da joj novac nikada nije predstavljao sreću.

- Meni je potpuno normalno da u životu nekad nemate para za infostan. To je sve život. Nekad imate, nekad nemate. I kad sam imala i kad nisam imala ni 200 dinara u džepu imala sam moju porodicu. Uvek smo se držali i uvek nam je bilo lepo. Isto je, to nema veze sa novcem i imanjem - ispričala je Milica u emisiji "Magazin In".