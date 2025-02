Najpoznatija je po ulozi Tanit Karlajl u filmu Đavo jaše (The Devil Rides Out, 1968), gde je igrala tajanstvenu lepoticu koju pokušavaju da spasu od satanističkog kulta. Pojavila se i u filmovima "Zaljubljene žene" (Women in Love, 1969), "Nedelja, prokleta nedelja" (Sunday Bloody Sunday, 1971), "Poslednji voz" (Le Train, 1973) i "Američka noć" (La Nuit Américaine, 1973), gde je sarađivala sa rediteljima Fransoom Trifoom i Žan-Likom Godarom.