Influenserka Rajli Mej Luis, koja je bila na dodeli, tvrdi da su se Kanje i Bjanka posvađali pre skandala. "Ona nije izgledala kao da se skroz slaže sa skandalom koji je on hteo da izazove. Energija između njih dvoje bila je čudna, mnogo drugih gostiju je to mislilo", izjavila je za The Sun.