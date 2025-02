Proteklih nekoliko nedelja bile su avantura—pune promena, rasta i uzbudljivih novih prilika. Ako postoji jedna stvar koju sam shvatila, to je da bez obzira na to koliko zelenog soka pijete, bez zajednice nema pravog zdravlja. Dakle, hvala vam svima što me održavate zdravom. Srce mi je puno. Posebno hvala onima koji mi pomažu da ostanem jaka - fizički, emocionalno i na svaki način koji je bitan. Vi ste moja stena".

"Želim uvek da uradim više. Nikada nisam zadovoljna. Ovde ima toliko problema da ponekad osećam da me preplavljuju. Ako počnem da mislim o tome kako ima samo troje, tridesetoro ili 300a ljudi kojima sam pomogla,onda se osetim prilično beznadežno jer – to jednostavno nije dovoljno. Ali zaista verujem da će to doneti rezultate. Radite koliko možete i nadate se da će se to proširiti", rekla je jednom prilikom Tatjana, princeza iz naroda.