Kim Sae-ron bila je jedna od najperspektivnijih glumica u Južnoj Koreji, započevši karijeru sa samo devet godina. Njen talenat je prepoznat u filmu "A Brand New Life" 2009. godine, a potom je nastavila da gradi uspešnu karijeru kako u filmovima, tako i na televiziji.

Nakon debitantskih uloga, Kim je prešla na značajnije projekte, uključujući film "The Man From Nowhere" i seriju "Snowy Road", za koju je osvojila nagradu za najbolju glumicu na "Golden Rooster" i "Hundred Flowers Film" festivalu. Njen poslednji projekat bio je Netflixova akciona serija "Bloodhounds" iz 2023. godine.