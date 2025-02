Kako vreme odmiče, klupko se sve više odmotava i glumičine kolege progovaraju o svojim neprijatnim momentima vezanim za nju.

Blejk Lajvli je poslednjih meseci u centru pažnje ne zbog novih uloga ili modnih izdanja, već zbog sudske drame koja se odvija između nje i kolege iz filma "It ends with us" Džastina Baldonija. Glumica ga je prvobitno tužila za seksualno uznemiravanje na setu i pokušaj narušavanja njenog ugleda, nakon čega je Baldoni odgovorio kontra-tužbom u kojoj je tvrdio da je zapravo ona ta koja je pokušala da mu uništi karijeru lažnim optužbama.

On je svakodnevno iznosio dokaze u javnost, pokušavajući da pokaže drugu stranu priče, dok su se fanovi podelili u dva tabora – jedni podržavajući Lajvli, a drugi Baldonija. Ova medijska saga podstakla je javnost da preispita i njene ranije odnose sa kolegama iz drugih projekata. Iako su ranije postojale spekulacije da sa njom nije bilo lako sarađivati, Baldoni je prvi koji je to javno izneo i učinio sudski slučaj spektakularnim.

Mnogi su se prisetili intervjua sa njenom koleginicom iz filma "A simple favor" Anom Kendrik u kojem se naslućivalo da među njima nije vladala naročita harmonija. Sada, dok se snima nastavak pod nazivom "Another simple favor", u centar pažnje dospela je Barbara Szeman, bivša pomoćnica režije, koja je svojom objavom izazvala lavinu reakcija.

Szeman koja je radila na prvom delu filma, ostavila je komentar na Instagram objavi Henrija Goldinga, jednog od glavnih glumaca, rekavši: "Radila sam s vama na prvom filmu. Moje iskustvo sa svima bilo je apsolutno sjajno, osim sa jednom osobom, zbog koje sam i napustila posao pomoćnice režije".

Njen komentar brzo je privukao pažnju, a dodatno ga je zaintrigirala njena sledeća rečenica: "Pogađajte ko je ta osoba..."

Iako nije imenovala Lajvlijevu, mnogi su shvatili da upravo na nju misli, posebno kada je dodala: "Želim vam svima sreću s ovim filmom, ali meni nije bilo lako."

Ubrzo nakon toga, Szeman je nastavila sa iznošenjem svojih loših iskustava na setu, tvrdeći da je Blejk bila surova prema mnogima i da je ona sama više puta plakala na putu do kuće jer je pokušavala da ugodi nekome ko nikada nije bio zadovoljan i ko ju je konstantno ponižavao.

"Ne mogu da verujem da joj se sada sve vraća. Karma je čudo," napisala je, aludirajući na pravne probleme koje glumica trenutno ima sa Baldonijem.

Nakon što su njeni komentari postali viralni, Szeman je izrazila žaljenje što se oglasila, pišući na svom Facebook profilu: "Poslednji put ostavljam komentar na nečijem Instagram postu".

Ipak, njeni prijatelji su je podržali, a jedna osoba je napisala: "Nisam ovo znala! Čula sam da je bila tako divna i prijatna za rad – izgleda da nije bilo tako", napisala je a Szeman joj je odgovorila: "Možda za njih. Za mene nije," piše Glossy.

Ove optužbe dolaze u nezgodnom trenutku za Blejk, koja je usred pravne borbe sa Baldonijem i pokušava da popravi svoju reputaciju. Baldoni je podneo tužbu vrednu 400 miliona dolara, tvrdeći da mu je narušila ugled i otežala poslovne prilike, dok ona njega tuži za seksualno uznemiravanje, kršenje ugovora i izazivanje emocionalnog stresa.

Sve ovo stvara haos oko njenog imidža, dok se javnost pita – da li je Blejk Lajvli zaista glumačka diva ili holivudska "mean girl"?

