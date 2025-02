Njegova šala je nasmejala sve u publici, uključujući i Blejk, a par je celo veče izgledao vrlo raspoloženo uprkos situaciji s Baldonijem.

Glumac Rajan Rejnolds i njegova supruga Blejk Lajvli prisustvovali su proslavi 50. godišnjice emisije "SNL", a u jednom trenutku se on našalio na račun njene sudske bitke s Džastinom Baldonijem. Par je sedeo u publici, a Rejnolds je u jednom trenutku rekao da ima pitanje. Potom su ga prozvale Tina Fej i Ejmi Poler.

"Rajan Rejnolds! Kako si?", pitale su ga one, a Rejnolds im je odgovorio: "Odlično! Zašto? Šta ste čule?"

Njegova šala je nasmejala sve u publici, uključujući i Blejk, a par je celo veče izgledao vrlo raspoloženo uprkos situaciji s Baldonijem. Pojavili su se i na crvenom tepihu, prvi put nakon promocije njenog filma "It Ends With Us" u avgustu.

Blejk je na crveni tepih stigla u srebrnoj, svetlucavoj i pripijenoj haljini koju je iskombinovala sa srebrnim štiklama i jednostavnim nakitom. Rajan je nosio klasično crno odelo.

U galeriji pogledajte kako su Blejk Lajvli i Rajan Rejnolds izgledali na događaju:

Iako su se supružnici odlično zabavili na proslavi godišnjice, njihovo prvo javno pojavljivanje nakon nekoliko meseci je izazvalo lavinu negativnih reakcija na društvenim mrežama. Brojni gledaoci emisije istakli su da Blejk i Rajan iskorišćavaju svoju slavu u pokušaju da vrate javnost na svoju stranu, nakon što su brojni odbranili Baldonija.

"Koliko je lepo što SNL pokušava da kontroliše štetu za Rajana Rejnoldsa i Blejk Lajvli - ali, neće im uspeti", "Odvratno, sada podržavaju nasilnike", "Pokazuju koliko su očajni", "Kakav način za kontrolisanje štete za Rajana i Blejk. Odvratno! Osim toga, SNL nije smešan već zadnjih 10 godina", "50 godina SNL-a će se zauvek pamtiti kao mesto na koje su Blejk i Rajan došli tokom svog skandala", "Oni stvarno misle da mogu da nas prevare i da ćemo pomisliti kako je za njih sve to jedna velika šala, te da su oni iznad katastrofalnog narativa koji se stvara oko njih?", "Koliki narcis Rajan Rejnolds mora da bude da uradi to tokom proslave 50 godina SNL-a", "Je li ovo trebalo biti smešno? Zašto Blejk i Rajan uopšte prisustvuju događajima?", pisali su u komentarima.

U galeriji pogledajte zajedničke scene Džastina Baldonija i Blejk Lajvli u filmu "It Ends With Us":

Neki su poručili i da se na Rejnoldsu vidi uticaj stresa koji prolazi zbog sudske bitke. "Glasno sam uzdahnula! Izgleda užasno", bio je jedan od komentara.

Podsetimo, Blejk je u decembru prošle godine podnela tužbu protiv Baldonija u kojoj ga je optužila za seksualno uznemiravanje i odmazdu. Detalje njene tužbe je preneo New York Times, nakon čega je Džastin tužio medij za 250 miliona dolara. Osim toga je negirao optužbe koje je Lajvli iznela protiv njega. Nedugo zatim je glumica podnela tužbu protiv kolege, a onda je i on podneo tužbu od 400 miliona dolara protiv nje i to zbog klevete i iznude.

Njihova borba nije stala samo na tužbama. Baldonijev pravni tim nedavno je objavio sirovi snimak sa snimanja jedne scene koju je Blejk navela u svojoj tužbi, a sve kako bi negirali njene tvrdnje. Nešto kasnije su objavili i internet stranicu s celom tužbom kao i vremenskom okvirom svih događaja. Nakon toga je glumičin advokatski tim zatražio Baldonijeve tekstualne poruke u pokušaju da prikupe dokaze o Džastinovoj navodnoj kampanji ocrnjivanja protiv nje.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

