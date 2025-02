- Iskreno, izuzetno sam srećna i počastvovana što imam priliku da učestvujem na Pesmi za Evroviziju. Mislim da se svi koji pošalju pesmu nadaju prolasku u takmičenje, pa tako i mi. Ovo je prvi put da sam u Jutjub trendingu i drago mi je što su reakcije brojne i mahom dobre. To ceo tim dodatno motiviše da radimo još jače.

- Nastala je sa samom idejom da se prijavim i daljim istraživanjem u sebe i spolja kako želim da se predstavim. Htela sam da nađem nešto što nam je svima zajedničko, zaronila sam u istoriju i došla do praistorije - tačnije neolita. Tamo sam pronašla motive koje sam povezala sa sadašnjošću, pozvala Andriju Gavrilovića (A.N.D.R.) i Ivanu Lukić (Jymenik) da rade sa mnom, i eto "Durum, duruma".

- Nemam očekivanja, a i mislim da se to ne zna do poslednjeg trenutka. Naše je da damo sve od sebe u svakom delu nastupa i da se predstavimo najbolje moguće. Svaki takmičar donosi nešto svoje i svima želim da pokidaju.

- Evrosong pratim od detinjstva, prvo sećanje koje imam na ovo takmičenje jesu Željko Joksimović i "Lane moje". Kao i srpske "Ramonda", "In corpore sano" i "Molitva", naravno. Od onih koje nisu otišle: "Romale, romali", na primer, "Muškarčina", "Novi plan, drugi san" i "Greh". Regionalne: "In the Disco", "Rim tim tagi dim", "Tick-Tock", "Moja štikla"... Ostale zemlje: "Qele Qele", "Wild dances", "Arcade", "Shum", "Euphoria"...