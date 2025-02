Bio je to dan pun nežnosti, smeha, humora i odličnog raspoloženja. Venčanje Breda Pita i Anđeline Džoli bilo je upravo onakvo kakvo su priželjkivali. Svečana ceremonija zavetovanja na večnu ljubav obavljena je na lokaciji koju oni najviše osećaju kao svoj dom, u njihovoj velelepnoj vili, dvorcu "Miraval" u Provansi u Francuskoj, u krugu porodice, njihove deca i najbližih.

Nekada najslavniji par na svetu tajno se venčao 23. avgusta 2014. na jednostavnoj i intimnoj ceremoniji. Bliskost i zajedništvo između Anđeline, Breda i njihovo šestoro dece, od kojih je svako na ceremoniji imalo određenu ulogu, osećalo se u svakoj prilici. Čin sklapanja braka upriličen je u maloj kapeli u dvorcu "Miraval". Anđelina je zablistala u haljini "Atelier Versace" Luiđija Masija, a do oltara je došla u pratnji starijih sinova, tada trinaestogodišnjeg Medoksa i desetogodišnjeg Paksa, dok su godinu mlađa Zahara i šestogodišnja Vivijen sa osmehom na licu posipale roditelje laticama cveća. U tom trenutku osmogodišnja Šajlo i Vivijenin brat blizanac Noks nosili su prstenje.

Anđelina je ušetala uz taktove melodije "Here Comes the Bride", koju su pevušili Bred, njihova deca i dvadesetak gostiju. Zvuci "Svadbenog marša" začuli su se dok su napuštali kapelu.