Kardašijan je 16. februara za The Sunday Times izjavila: „Moja mama ne izlazi iz kuće bez da izgleda savršeno. Ljuti se na mene ako izađem iz kuće u širokoj trenerci. Samo će me pogledati od glave do pete.“

Savetuje ćerku

Kada je reč o modnim savetima koje daje svojoj ćerki Tru Tompson koju deli sa bivšim partnerom Tristanom Tompsonom, a koja će u aprilu napuniti 7 godina, rekla je: „Nemoj da pratiš trendove.“ „Toliko sam ponosna na svoje sestrične— one starije. Znate kako devojčice danas nose provokativne stvari? One su kao, ‘Ne želimo da nosimo to, premlade smo za to.’ One vole šire stvari u stilu Bili Ajliš i obožavam tu samouverenost kod njih.“