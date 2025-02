Legenda filmskog serijala "Carry On" On Džulijan Holovej preminuo je u 80. godini.

Obožavaoci i poznate ličnosti žale zbog gubitka glumca i oca manekenke Sofi Dal. Džulijan je bio glavna komponenta u kultnom filmskom serijalu "Carry On", koja je krasila ekran u osam filmova od 1967. do 1976. godine, zajedno sa "Carry On Christmas" TV specijalom.