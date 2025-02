Paris Hilton je i dalje jedna od najprepoznatljivijih ljudi na svetu dvadeset godina od njenog prvobitnog uspona do slave .

Fanovi još uvek ne mogu da prebole otkriće, jer je sve do poslednjeg detalja, do njenog glasa, zapravo samo izmislila. U pojavljivanju. u podkastu "Call Her Daddy" koji je vodio Aleks Kuper, ona je razjasnila da zapravo ima dva glasa koja upotrebljava po potrebi.