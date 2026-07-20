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Glumac Mark Hamil definitivno će zapamtiti dodelu filmskih nagrada Britanske akademije 2025. godine, poznatije kao BAFTA.

Naime, glumcu su iznenada pale pantalone sve do kolena dok je predstavljao kategoriju za najbolji film, a tom neprijatnom trenutku svedočili su milioni ljudi pred malim ekranima, kao i oni u publici dodele. Oni koji su sedili u prvih nekoliko redova naizgled se činilo da su videli i više od očekivanog, prenosi Daily Mail.

Mark Hamil Foto: Printscreen/Youtube/WGNNews

"Mark je počeo da govori, a onda su mu pantalone jednostavno pale na kolena. Kao da su mu bile prevelike. Sve velike zvezde kao što su Timoti Šalame, Arijana Grande, Ejdrijen Brodi videle su to iz publike.  Većina gostiju izgledala je užasnuto, ali nisu ništa rekli. Okrenuli su se jedno prema drugom širom otvorenih očiju kao da govore, "da li se to upravo dogodilo?", prepričao je izvor.

Iako je bio svestan trenutka, Hamill se nije dao zbuniti pa je nastavio svoj posao. "Ako ste u ovoj prostoriji kao i ja, sigurno volite film – pa šta je to u kinematografiji što volimo toliko da smo se večeras ovde okupili na slavlje? Za mene su to filmovi koji stvaraju tako živopisne svetove i moćne priče da se u njima potpuno izgubimo", rekao je pa nastavio dok je podizao pantalone. 

"Oni stvaraju impresivne filmske krajolike koji deluju živo, bilo da su smešteni ovde u Londonu ili bilo gde drugo gde ih možete zamisliti", dodao je pa pročitao nominacije i proglasio pobednika - film "Konklavu".

(Kurir.rs/Jutarnji.hr)

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