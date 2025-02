" On nije bio dobar otac . Prvo dete je previše bilo sa dadiljama i preminulo je pod brigom dadilje," rekao je on. Inače, Ilon i njegova bivša supruga Džastin Vilson dobili su sina Nevadu koji je preminuo 2002. godine u dobi od 10 nedelja.

"Ilon će me upucati zbog ovoga što govorim, ali to je ono što ja mislim. To nije dobro. Bili su prebogati, previše dadilja," dodao je Erol. Naveo je i da su deca Ilona i Džastin, blizanci Grifin i Vivian, te trojke Kaj, Sakson i Demijan, imali svako svoju dadilju.