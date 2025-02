Megan Markl retko pokazuje svoju decu na društvenim mrežama, ali ovoj put za to je imala poseban razlog. Naime, vojvotkinja od Saseksa predstavila je svoj novi brend 'As Ever' , a ovim povodom pokazala je kako s ćerkicom Lilibet Dajanom bosonoga trči po travnjaku.

"Neki od vas su možda čuli šuškanja da pravim nešto novo. Za dve nedelje kreće moja serija na Netflixu, ali postoji još nešto na čemu sam radila. Oduševljena sam što vam mogu predstaviti As Ever (Kao i uvek) - brend koji sam stvorila i u koji sam uložila svoje srce. ‘Kao i uvek‘ znači ‘kao što je uvek bilo‘ ili neki čak kažu ‘na isti način kao i uvek‘. Ako me pratite još od dana kada sam stvarala The Tig, znaćete da to značenje za mene ne može biti istinitije', napisala je pa dodala: