Glumac Kris Not bio je u društvu supruge Tare Vilson sa kojom je u braku od 2012. godine i njihovog sina Kitsa

Bio je miljenik svetske publike, imao je veoma uspešnu karijeru, a mnogi su mu prognozirali da ga uspesi tek očekuju. Ogroman skandal razrušio je sve. Kris Not optužen je za seksualno zlostavljanje žena. Glumac koji je od omiljenog postao omraženi, viđen je juče u Universal Studios u Holivudu. Bio je sa sinom i ženom za koju su svi verovali da ga je otpisala.

Glumac Kris Not bio je u društvu supruge Tare Vilson sa kojom je u braku od 2012. godine i njihovog sina Kitsa. Par ima i dečaka Kristofera Oriona. Glumčeva supruga uglavnom se držala po strani u jeku skandala, a jedno vreme pojavljivala se bez burme. Spekulisalo se da će im jezive optužbe razoriti brak, ali kako do razvoda nije došlo, sumnjalo se i da je Tara ostala uz supruga, što nove slike dokazuju.

Kris Not važio za omiljenu zvezdu, stravične optužbe promenile sve

Televizijska serija "Law&Order" u kojoj je glumio detektiva Majka Logana donela mu je popularnost, a kultna TV priča "Seks i grad" gde je tumačio lik Džona Džejmsa Prestona pretvorila ga je u svetsku zvezdu. Sve je promenilo kada ga je u decembru 2021. godine više žena optužilo za seksualno nasilje. Izgubio je uloge i počeo sve ređe da se pojavljuje u javnosti.

Kris Not danas ima 70 godina, a protiče 27. godina otkako se pojavio u seriji "Seks i grad" autora Darena Stara. Igrao je i u filmovima rađenim po motivima čuvene priče, 2008. pa 2010. godine.

Nastavak televizijskog prikaza života četiri Njujorčanke "And Just Like That" 2021. godine doneo je iznenađujući obrt za publiku. Zverka je umro od srčanog udara i to je, kako je objasnio tvorac Majkl Patrik King, bilo važno za razvoj priče, naročito one koja se ticala glavne junakinje Keri Bredšo (Sara Džesika Parker).

Desio se zatim još jedan preokret, na koji su uticale optužbe protiv Krisa Nota. Nakon što je više žena ispričalo da je bilo žrtva nasilja koje je, prema njihovim rečima, počinio glumac, odustalo se od ideje da se on pojavi u finalu druge sezone (poseldnjoj epizodi nastavka serije) kako bi se "oprostio" od Keri u momentu dok ona baca njegov pepeo na mostu u Parizu. Ta scena je čak i snimljena, ali je izbačen u finalnoj verziji, pisao je Variety.

Glumac Kris Not u društvu supruge Foto: Snorlax / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Bio je to konačan kraj Zverke.

Zastrašujuće optužbe

"The Hollywood Reporter" je u decembru 2021. godine objavio članak u kojem su dve žene optužile Krisa Nota za silovanje. Nasilje se, kako su izjavile, desilo 2004. odnosno 2015. godine. Ukupno pet žena je istupilo sa tvrdnjama da ih je glumac seksualno zlostavljao odnosno da je počinio seksualno nasilje.

Svaki detalj njihovih ispovesti zaslužuje pažnju. A među detajima bilo je i svedočenje žene pod pseudonimom Ava koja je rekla da je glumac nasrnuo na nju kada je imala 18 godina.

Optužbu je iznela je pevačica Lisa Đentile koja je Nota upoznala 1998. godine koje je istakla da se napad dogodio četiri godine nakon njihovog prvog susreta. Kako je ispričala, glumac ju je povezao kući jedne noći i pitao da li može da vidi njen stan. Po ulasku u njen dom, nasrnuo je na nju i na silu je poljubio i dodirivao. "Bio je sve agresivniji", rekla je kantautorka i dodala da je pokušala da ga odgurne zbog čega je on postao "ekstremno ljut pa je počeo da urla i naziva je provokatorkom i kučkom". "Izjurio je iz stana", napomenula je. Pozvao ju je narednog jutra i pretio da će uništiti njenu karijeru ukoliko bilo kome ispriča o dešavanjima od prethodne noći.

"Suviše sam se plašila da kažem bilo šta jer je on moćan", napomenula je.

Pamte se i ispovesti žena pod pseudonimima Lili i Zoe, kao i optužba dublerke iz serije "Seks i grad" Heder Kristin koja je u tekstu za "Independent" napisala da ju je glumac neodlično dodirivao i da joj je upućivao mizigine komentare.

Glumac Kris Not sa suprugom i sinom Foto: Snorlax / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Reakcije glavnih glumica

"Page six" je pisao 2022. godine da protiv glumca nije podneta krivična prijava, kao i da nije pokrenut građanski postupak (to je izjavila i avokatica Lise Đentile Glorija Alred komenarišući slučaj. "The Guardian" je 2023. godine objavio da još nema krivičnih prijava). To nikako ne znači da su optužbe netačne. Brojni su razlozi zašto tužitelji ne podnose tužbe i prijavu. Prema zakonu u Njujorku, "Adult Survivors Act", određeni tužitelji mogu u budućnosti da preduzmu takav korak.

Optužbe su prokomentarisale i zvezde serije "Seks i grad" Sara Džesika Parker, Sintija Nikson i Kristin Dejvis:

"Tužne smo zbog navodnih optužbi protiv Krisa Nota. Podržavamo žene koje su istupile i podelile bolno iskustvo. Svesne smo da je bilo veoma teško javno progovoriti i zahvalne smo im na tome".

Kris Not o optužbama

Glumac je negirao sve optužbe tvrdeći za Page six da su svi "susreti bili dobrovoljni". Kris Not koji je izgubio i ulogu Vilijama Bišopa u CBC seriji "The Equalizer", gde je glumio 2021. i 2022. godine, izjavio je sledeće za US Today:

Glumac je negirao sve optužbe Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

"Izneverio sam svoju suprugu, to je za nju bio strašan udarac, ne predstavlja me to u nekom baš lepom svetlu, ali to nije krivično delo. Zvuči kao da se pravdam, ali nije tako. Ništa što ja kažem neće promeniti nečije mišljenje, ali neću ni da se tek tako pomirim sa svim".

Nova sezona "And just like that" trebalo bi da počne da se emituje ove godine, piše Entertainment tonight.

