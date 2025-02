Talentovan i za muziku

Pre nego što je postao internacionalna zvezda, Mikele je gradio karijeru u italijanskim serijama poput Odred za borbu protiv mafije i Come un Delfino, ali tek mu je 365 dana doneo svetsku slavu. Osim što je talentovan glumac, on je i muzičar – njegov album Dark Room iz 2020. godine, sa hit pesmom Feel It, dodatno je povećao broj njegovih fanova koji su kroz muziku otkrili još jednu njegovu stranu umetničkog izraza.