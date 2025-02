Ono što je Mišel Rodrigez iliti Letty Ortiz u kultnom ostvarenju "Fast and Furious" u Americi, to je Ana Milivojević u Srbiji. Jedena je ljubav prema motorima pokazala u čuvenom filmu "Brzi i žestoki", a druga u realnom životu. Ana je jedina žena u našoj zemlji koja ima nejveću kolekciju dvotočkaša. Ali to nije sve! Završila je sve licencirane obuke za moto vožnju i ne odvaja se od svog brzog mezimca. Trke vozi po celom svetu, a o čistoj emociji prema ovom sportu priča za Kurir.