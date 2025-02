- Očuh je bio loš prema meni, odrezao bi jednu krišku hleba i to je bilo to što sam mogla da pojedem. Rastali su se nakon nekoliko godina braka. I danas obožavam sendvič od šunke. Sećam se da sam ga jako želela, a mama nije mogla da mi ga kupi. On me je mučio, a ne znam gde mi je sahranjen otac - otkrila je svojevremeno Mirjana.