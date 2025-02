Glumica Blejk Lajvli nedavno je tužila kolegu Džastina Baldonija za seksualno uznemiravanje i organizovanje kampanje ocrnjivanja protiv nje. On joj je uzvratio protivtužbom u kojoj je spomenuo i njenu blisku prijateljicu Tejlor Svift , što je "uzdrmalo" njihovo prijateljstvo dugo desetak godina.

"Tejlor ne komunicira s Blejk. Bila je pozvana na "SNL50", ali s Blejk je bila tamo i Kim Kardašijan - to je poslednje mesto na zemlji na kom ste mogli da je vidite", rekao je izvor za Daily Mail.

