Reperka koja će nastupati na Pesmi za Evroviziju kaže da ju je turbo folk naterao da se prijavi na festival i objašnjava kako je ubedila Dunju Ilić da joj se pridruži na jednom nastupu

Mimi Mercedez s pesmom "Turbo žurka" važi za jednog od favorita na Pesmi za Evroviziju. Reperka je sama pisala tekst za pomenutu numeru, koja je trenutno u vrhu slušanosti na Jutjub trendingu.

Na samom početku razgovora za Kurir Mimi nam je objasnila kako doživljava ovu pesmu.

- Pesma zvuči baš ovako kako zvuči jer je trebalo da bude fuzija nekih žanrova koji su meni gotivni. Otkad postojim i imam popularni profil, u opisu na Fejsbuk stranici mi stoji: "Sveto trojstvo - rep, tehno i narodnjaci". Mi smo probali da postignemo nešto najbliže tome. Ovo je zagrevanje, izlazak i after. Ova pesma nije nešto novo za mene, ali najinovativniji deo je predstava, gde uvodimo nešto misteriozno što će goreti na nastupima. Ovo je pesma za otvaranje nastupa, sačuvaj Bože. Turbo-folk me je naterao da se prijavim na takmičenje, to mi je baš gas.

Kakva si bila kao devojčica?

- Na svoj način sam bila gas oduvek. U osnovnoj školi sam uvek bila druželjubiva, popularna i imala sam ogromnih problema jer sam uvek javno iznosila svoje mišljenje. Tad su prijatelji počeli da me zovu ekscentričnom. Tad sam prvi put čula tu reč.

Odrasla si na turbo-folku, a kasnije si krenula s repom.

- Prvo sam krenula sa solo repom, a onda sam postala član kolektiva Bombe devedesetih jedno kratko vreme. Kratko, ali slatko.

Mnoge si razočarala gostovanjem na RTS, bilo je komentara da to nisi ti i da nisu navikli da te vide u tom mirnom izdanju.

- Ja nemam telesnu energiju, moja energija se nalazi u mom vokalu, i kad se peva na plejbek, možda ljudi to ne mogu baš da dožive. Iskreno da kažem, ja se nisam osećala previše statično, ali ne znam kako to ljudima izgleda. Često drugi i ja ne vidimo stvari na isti način, tako da očekujte da se može desiti da vam pokvarim nastup ili da vam se uopšte ne svidi ono što smo smislili. Mi radimo samo ono što se nama svidi.

Prošle godine si javno komentarisala dešavanja na PZE. Da li ćeš i ove godine reagovati ako primetiš neku nepravdu?

- Sad ću biti Mili Miličić (smeh). Ko zna - zna.

Da li nekog od takmičara smatraš ozbiljnom konkurencijom?

- Ne znam jer ne gledam to tako dok postoje samo audio-snimci pesama. Mogu samo da kažem da mi je omiljena pesma "Aladin" Harem Girls. Po energiji, po tome koliko je pesma zanimljiva i koliko se svašta menja u njoj, mogu da kažem da su mi one najveća konkurencija.

Gde si i kako si upoznala Vendi, s kojom si snimila i duet?

- Vendi sam znala preko naše zajedničke fotografkinje Kristine, koja je legenda. Uspela sam da je pozovem da mi gostuje u jednom klubu kao gost iznenađenja i to je bio haos. Ona je rekla da ima neku ideju za pesmu i da mi ne trebaju ni tekst ni melodija, da je sve smislila. Bila sam u fazonu da će mi prvi tekst koji mi je neko drugi pisao biti Vendin. To bi bilo genijalno. I onda mi je ona samo poslala remiks "Patika" (smeh). Meni je to bilo toliko gotivno i mislim da je remiks radio Rale Ratković.

Sve si iznenadila kad si na jednom nastupu na binu izvela Dunju Ilić.

- Legenda. Nismo se znale privatno. To je bio najveći izazov u mojoj karijeri dosad. Sve ovo drugo što se dešavalo je ostalo u drugom planu i lakše nego dovesti Dunju Ilić. Godinu dana sam ja to pokušavala, prvo da nađem kontakt, a onda me je prvi put odbila. Bila je u fazonu da ona ne nastupa. To je bilo za letnji koncert i onda smo sve do jesenjeg tražili načine da dođe i nagovarali je. Smišljali smo savršene uslove da se ona tu pojavi i na kraju je pristala.

Je li bila zahtevna?

- Dunja je, kao i sve najkontroverznije ličnosti, privatno najdivnija osoba. Uvek su one ličnosti koje su osrednje i koje se trude da nikog ne uvrede najveće dive privatno. Mnogo lepa saradnja, ona je baš mica, divna osoba uživo.

Ko te je sve od kolega iz drugih muzičkih branši podržao?

- Kaja Ostojić. Ona me uvek podrži, a ostali se nisu oglašavali.

Imaš li već neke planove za period posle PZE?

- Cilj mi je da imam što bolje nastupe. Hoću da to puca i da pravim nešto zbog čega će ljudi posle ostati sedam dana u energiji. To mi je magično.

Mimi Mercedez za Kurir: