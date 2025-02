Pevač i kantautor umro je u svom domu u Čikagu.

Džeri Batler preminuo je u 85. godini od posledica Parkinsonove bolesti. Pevač i kantautor umro je u svom domu u Čikagu.

Bio je R&B pevač i političar u Ilinoisu. TMZ je preneo vest nakon razgovora sa njegovim asistentom, Martijem. "Neverovatna osoba je prešla na nebeski svet. Naš gubitak ovde na zemlji", rekao je asistent.

Izvođač je decenijama živeo u Čikagu sa svojom suprugom Anet, koja je prvobitno bila jedna od njegovih pratećih pevača. Ona je preminula 2019. godine. Batler je bio lider R&B vokalne grupe Impresije.

Foto: Pennebaker Hegedus Films / Entertainment Pictures / Profimedia

Nakon toga je započeo solo karijeru koja je uključivala hitove kao što su "He Will Break Your Heart"," Let It Be Me" i "Only the Strong Survive".

Batler - koji je rođen u Misisipiju, ali se preselio u Čikago - pevao je u crkvenom horu, a zatim se pridružio gospel kvintetu.

Postao je član grupe pod imenom "Roosters", koja je potom promenila ime u "Impressions".

Originalni članovi grupe bili su Batler, Kertis Mejfild, Sem Gudin, Fred Keš i braća Artur i Ričard Bruks.

Drugi hitovi uključuju "I'm A-Telling You", "Only the Strong Survive", "Need To Belong", "Make It Easy on Yourself", "Brand New Me" i "Never Give You Up".

Jedan od njegovih najvažnijih trenutaka bio je ko-autorski rad na pesmi "For Your Precious Love" iz 1958. godine, koja je postala hit.

Batlerovi albumi "The Ice Man Cometh" (1968) i "Ice on Ice" (1969) bili su veoma uspešni.

Foto: Pennebaker Hegedus Films / Entertainment Pictures / Profimedia

Takođe je nastupao u filmovima. Godine 1972. imao je manju ulogu u kultnom filmu "The Thing With Two Heads", gde je igrao čuvara u zatvoru.

Tokom 1980-ih ušao je u politiku. Kao komesar okruga Kuk, Batler je glasao za podršku istorijskom povećanju poreza na promet u okrugu Kuk 2008. godine, koji je i dalje najviši u zemlji.

Poslednjih godina bio je domaćin PBS TV muzičkih specijala kao što su Doo Wop 50 and 51, Rock Rhythm and Doo Wop i Soul Spectacular: 40 Years of R&B, među ostalim.

Godine 1991. Batler je, zajedno sa ostalim originalnim članovima grupe Impresije, ušao u Rock and Roll Hall of Fame.

