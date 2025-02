Foto: Roland and Sabrina Michaud / akg-images / Profimedia

Sultan Mehmed II Osvajač Foto: Roland and Sabrina Michaud / akg-images / Profimedia

- Mara Branković jedna je od glavnih ličnosti 15. veka. Mehmed II ju je izuzetno poštovao. Bila je ključna. Posvuda je imala veze. Bila je u kontaktu sa vladarskim porodicama iz Konstantinopolja, vladarskim porodicama iz Srbije i imala je puno kontakata na Zapadu. Bila je poveznica između slovenskog sveta, grčkog, osmanskog i zapadnog sveta - zaključuje on.

Mara Branković bila je ćerka despota Đurađa Brankovića i jedna od žena turskog sultana Murata II. Različiti izvori navode drugačije godine rođenja srpske princeze, stoga se ne za sa sigurnošću u kom trenutku između 1412. i 1418. godine se to desilo u Vučitrnu.

Mnogo precizniji podaci o njenom životu su zabeleženi po stupanju despota Đurađa na presto 1427. godine. On se tada našao u nezavidnoj situaciji, a kako bi obezbedio mir morao je da održava dobre odnose i sa Turcima, ali i sa Ugarima. Kako bi to postigao rešio je da ćerku Katarinu uda za grofa Ulriha Celjskog, dok je Mari ugovorio brak sa sultanom Muratom II.

Istorijski izvori beleže da je despot još 1433. godine sklopio dogovor oko miraza koji je obećao sultanu predavši mu deo teritorije. Međutim, on je svoju ćerku na dvor u Jedrene poslao tek nakon dve godine, kada ga je despotica Irina na to nagovorila. Pored teritorija, on je prema navodima nekih istoričara morao da da miraz od 600.000 dukata, dok mu je zauzvrat garantovan mir.