Podsetimo, ranije ovog meseca Drejkov pravni tim je podneo tužbu za klevetu zbog pesme "Not Like Us" Kendrika Lamara, koju je reper izveo i na Superboulu. Nekada bliski prijatelji, Drejk i Lamar su poslednjih meseci u otvorenom sukobu, a kanadski reper odlučio je da pravnim putem reaguje na Lamarov hit iz 2024. godine.