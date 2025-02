Međutim, Džekmanova bivša supruga Debora Li (69) nije baš sigurna da je to - to, da je njihova ljubav ona prava. Glumica je navodno uverena da ta veza neće potrajati i prognozira im da će raskinuti nakon 12 meseci.

Kako je preneo Radar Online, izvor blizak bivšoj Džekmanovoj supruzi, koja je bila u braku s njim 27 godina, tvrdi da im ona daje "samo godinu dana i da će onda raskinuti" jer smatra da je to sve "posledica njegove krize srednjih godina". Ignorisala je šuškanja o tome da je Džekman navodno već spreman da klekne i zaprosi Saton. "Debs može da uoči krizu srednjih godina na kilometre, a ona poznaje Hjua bolje od ikoga", objašnjava izvor za US Weekly. "Ona smatra da je on potrebit i da će plakati na Satoninom ramenu. Probaće da joj pomogne da reši sve probleme, ali joj neće davati prostora - i to je samo jedan od razloga zašto je uverena da oni neće uspeti."