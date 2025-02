"Sve vreme razmišljam kako bi trebalo da siđem u studio i vidim šta će se dogoditi. Ali, nemam više tu glad. Stvar je u tome da sam bolestan, jako bolestan..." , rekao je on za Mojo. Novinar koji ga je intervjuisao je primetio i da mu je glas oslabio na trenutak pre nego što je nastavio da priča o svom zdravlju.

Fil i dalje učestvuje u muzičkim projektima, ali u retrospektivnom kontekstu. Muzičar je još 2021. godine rekao da više neće svirati bubnjeve jer nema fizičku mogućnost za to. " Jedva mogu da držim palicu u ruci . Fizički sam dosta ograničen, što je jako frustrirajuće", ispričao je on.

O svom zdravlju je Fil progovorio i u dokumentarcu "Phil Collins: Drummer First", koji je snimio nakon završetka Genesisove turneje.

"Ceo život sam svirao bubnjeve. Odjednom ne moći to raditi – to je šok. Ako se jednog dana probudim i mogu da držim palice, pokušaću ponovo. Ali osećam da sam iscrpio sve mogućnosti", ispričao je on.