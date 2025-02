svečano Dodeljene SAG nagrade: Demi Mur slavi nedelju dana pre Oskara, a najveće iznenađenje je ovaj glumac

Foto: John Salangsang for / Shutterstock Editorial / Profimedia

Trijumfovali su "Conclave", "Shōgun" i "Only Murders in the Building", dok su individualne nagrade pripale istaknutim imenima poput Demi Mur, Timotija Šalamea, Kolina Farela i Ane Savaji.