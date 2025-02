Foto: Stewart Cook for SA / Shutterstock Editorial / Profimedia, River / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, BDGSAGW/Broadimage / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pored svoje glumačke karijere, Pamela Anderson je postala poznata i po svom angažmanu za prava životinja. Kao dugogodišnja aktivistkinja, Pamela je koristila svoju popularnost kako bi skrenula pažnju javnosti na zlostavljanje životinja i promovisala njihova prava. Njen rad sa organizacijom PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) bio je od presudnog značaja za podizanje svesti o ovom važnom pitanju.