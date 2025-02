Pevač je u žiži poslednjih nedelja zbog nastupa njegove bivše devojke Serene Vilijams na Superbolu u Nju Džersiju, koja ga je time ponizila, ali je i ranije bio na meti skandala i to zbog druge bivše partnerke, sa kojom je dobio sina. Toliko je sumnjao u očinstvo, da je tri puta tražio DNK testiranje.

Da je postao otac, Drejk je saopštio 2018. pesmom "The Story Of Adidon". "Nisam krio svog klinca od sveta, skrivao sam svet od svog deteta", glasi stih te numere.

"Iskren da budem, uradio sam DNK test, a onda su nam javili da je oštećen prilikom prevoza i da ne mogu da budu 100 posto sigurni da li je on moj sin ili ne. Čekao sam, "Tako da je to bila situacija u kojoj sam bio na čekanju, pa nisam hteo da kažem svetu da je to moj sin, jer je moglo da se ispostavi drugačije. Ako vidite mog sina, jasno vam je zbog čega. Trebalo je da se urade jođ dva kvalitetna DNK testa iz dve različite kompanije", ispričao je reper Drejk.