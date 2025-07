- Najvažnije pravilo lepe kože, takođe podrazumeva puno vode i pravilnu hidrataciju. Uz to, nemojte jesti pomfrit i čips i vaša koža će blistati. Ozbiljno, kada pojedem nešto od toga, moja koža sutradan "podivlja". Obavezno dobijem nekoliko bubuljica, a uz sve to, lice mi izgleda dehidrirano i umorno. Izbegavajte to i već ste na pola puta do predivnog tena, zaključila je jedna od najzgodnijih manekenki.