Prva filmska uloga joj je pripala u trileru „Karmin“ 1976. godine, gde je glumila sa mlađom sestrom Mariel. Usledili su filmovi "Killer Fish", "They Call Me Bruce?", "Over The Brooklyn Bridge" i mnogi drugi, ali treba napomenuti da nijedan od ovih filmova nije doživeo uspeh, niti joj je doneo glumačko priznanje. Sredinom i krajem 70-ih godina, Margo je bila redovni posetilac diskoteke 54 (Studio 54). Tu je često bila viđena u društvu Endija Vorhola, Lajze Mineli, Bruk Šilds, Majkla Džeksona, Fare Foset, kao i sestre Mariel. Na tom mestu je počela da eksperimentiše sa drogom i alkoholom.